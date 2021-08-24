Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi uygulanacak
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Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi uygulanacak

Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi uygulanacak
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Başkent EDAŞ Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25 Ağustos Çarşamba günü arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla Beypazarı'nın Dereli ve Doğançalı mahalleleri ile Nallıhan'ın Osmanköy ve Yenice mahallelerine enerji verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, kesintilerin Dereli Mahallesi'nde saat 09.30 ile 17.30 arasında, Doğançalı, Osmanköy ve Yenice mahallelerinde ise saat 10.30 ile 18.30 arasında yapılacağı kaydedildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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