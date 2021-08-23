Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi
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Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi

Beypazarı ve Nallıhan'da elektrik kesintisi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Ağustos Salı günü Beypazarı ilçesi Cumhuriyet, Kurtuluş ve Zafer mahallelerine arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları dolaysısıyla enerji verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, kesintinin, Kurtuluş Mahallesi'nde 09.30-12.30, Cumhuriyet ve Zafer mahallelerinde ise 13.30-17.30 saatleri arasında uygulanacağı ifade edildi.

Nallıhan ilçesinin Hacıbey ve Atatürk mahallelerine de bakım, onarım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla 24 Ağustos Salı günü enerji verilemeyeceği aktarılan açıklamada, Hacıbey Mahallesi'ndeki kesintinin 09.30-17.00, Atatürk Mahallesi'nde ise 09.31-12.30 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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