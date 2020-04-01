Beypazarı ve Kızılcahamam'da koronavirüs tedbirleri Ankara'nın Beypazarı ve Kızılcahamam ilçelerinin giriş ve çıkışlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Ankara'nın Beypazarı ve Kızılcahamam ilçelerinin giriş ve çıkışlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Kızılcahamam Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'in de katıldığı uygulamada, ilçe dışından gelen araçlar kontrol noktasında durduruldu. Sürücü ve yolcuların tek tek ateşi ölçülerek, minibüslerdeki yolcular arasındaki sosyal mesafe kontrol edildi. Sürücü ve yolculara, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması için tavsiyelerde bulunuldu. Beypazarı Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında araç sürücüleri ve yolcuların ateşini ölçüyor. Polis ekipleri, vatandaşları koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarıyor. Kaynak: AA