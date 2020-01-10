Beypazarı ve Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüklerinde görev değişimi
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Beypazarı ve Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüklerinde görev değişimi

Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan Beypazarı ve Kırıkkale işletme müdürlüklerinde yöneticiler görev değişimi yaptı.

10.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:58
Beypazarı ve Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüklerinde görev değişimi

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan ve işletme müdürlüklerinde yöneticiler görev değişimi yaptı.

olurlarıyla Beypazarı İşletme Müdürü Atilla Yılmaz, Kırıkkale İşletme Müdürü olarak atanırken Kırıkkale Orman İşletme Müdürü Alper Çimen de Beypazarı Orman İşletme müdürü olarak göreve başladı.

Beypazarı ilçesindeki devir teslim törenine Ankara Orman Bölge Müdür yardımcıları Hüseyin Acar ve Esat Şimşek de eşlik etti.

Kaynak: AA
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