Beypazarı ve Kahramankazan'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
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Beypazarı ve Kahramankazan'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

Beypazarı ve Kahramankazan'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ve Kahramankazan ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Ankara'nın Beypazarı ve Kahramankazan ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Beypazarı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen ziyarete, şehit yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile diğer ilgililer katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun dua edilmesinin ardından şehit aileleri yakınlarının mezarına çiçek bıraktı. .

Belediye Başkanı Kaplan, bu ülke için canlarını feda eden aziz şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Kahramankazan

Kahramankazan'daki şehitlik ziyaretine, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır tarafından dua edildi.

Kaymakam Aksakal ve Belediye Başkanı Oğuz şehit aileleriyle yakından ilgilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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