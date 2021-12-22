Beypazarı ve Güdül'deki hırsızlık olaylarının şüphelileri aranıyor
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı ve Güdül ilçelerinde polis ekipleri, evlerden yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Beypazarı ve Güdül ilçelerinde polis ekipleri, evlerden yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Beypazarı'nın Macun Mahallesi'nde T.Ş'nin, Güdül'ün Yenimahallle Mahallesi'nde de S.B'nin evinden bakır kaplar, tencere, sini, güğüm, kazan ve benzeri eşyaları çalındı.
Polis ekiplerinin, yapılan şikayetler üzerine şüphelilerin yakalanması için araştırmalara başladığı bildirildi.
Ekiplerin bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.
AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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