Beypazarı ve Güdül'de bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak
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Beypazarı ve Güdül'de bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak

Beypazarı ve Güdül'de bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerindeki bazı mahallelere yarın elektrik verilemeyecek.

Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerindeki bazı mahallelere yarın elektrik verilemeyecek.

Enerjisa Başkent Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafo merkezlerinde ve enerji iletim hatlarında yapılacak bakım, onarım ve iyileştirme çalışması nedeniyle 12 Ağustos 2021 Perşembe günü Güdül ilçesine bağlı Tahtacıörencik Mahallesi'ne 09.30-17.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Beypazarı ilçesi Uruş Mahallesi, Aras (yeni), Şefkati, Musalla, Yeşildağ, Ulucanlar, Enis Fırat, Kadı-Özata, Hacı-Hafız-Berberoğlu, Şehit Özgür Özekin, Karadayı, Başer bölgelerinde de aynı saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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