Beypazarı ve çevresinde kar yağışı etkisini gösterdi
15.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:37
Beypazarı ilçesi ve çevresinde kar yağışı etkili oluyor.
Beypazarı ilçesi ve çevresinde kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, sabah erken saatlerden itibaren Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.
Ekiplerin, eski Karaşar beldesi kara yolunun Nallıkaşı ile Karaşar mahallesi arasını ulaşıma açık tutulmaya çalışıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak