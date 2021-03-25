Beypazarı ve çevresinde kar devam ediyor
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Beypazarı ve çevresinde kar devam ediyor

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı ve çevresinde kar devam ediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesi ve çevresinde kar etkili oluyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi ve çevresinde kar etkili oluyor.

Kapalı kırsal mahalle yolu bulunmayan ilçede, Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri Ayaş ilçesi ile Ankara kent merkezi arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda kar temizleme çalışması yaptı.

Ekipler, Beypazarı ile Ankara'nın Güdül, Eskişehir'in Mihalıççık, Bolu'nun Kıbrıscık ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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