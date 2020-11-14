Beypazarı üzümü cevizli sucuk haline getiriliyor
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Beypazarı üzümü cevizli sucuk haline getiriliyor

14.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:43
Beypazarı üzümü cevizli sucuk haline getiriliyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yetişen üzümler, işlenerek cevizli sucuk haline getiriliyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yetişen üzümler, işlenerek cevizli sucuk haline getiriliyor.

Beypazarı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Esin Korkmaz, cevizli sucuk üretiminin yapıldığı Macun Mahallesi'ni ziyaret etti.

Hamza Kılıç'ın evinin önünde bulunan imalathanede üretimi yerinde gören Korkmaz, ilçedeki 7 bin dönüm bağdan toplanan üzümlerin, cevizli sucuk yapıldığını söyledi.

-"Bu ürünlerde kesinlikle glikoz kullanılmıyor"-

İlçe genelinde ruhsatlı 17 cevizli sucuk imalathanesinin bulunduğuna değinen Korkmaz, "Toplanan üzümler kaynatılarak ve özel işlemlerden geçirilerek, elde edilen şıra, pekmez sucuğu imalatında kullanılıyor. Pekmez sucuğunun ham maddesi buğday unu, üzüm pekmezi ve ceviz olarak imal ediliyor. Bu ürünlerde kesinlikle glikoz kullanılmıyor. Tamamen üzümün şırası, şerbetinden yapılıyor." ifadelerini kullandı.

-"Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz"

Hamza Kılıç ise bir ata yadigarı olarak gördükleri bu geleneği, sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Üretimin yaptıkları cevizli sucuğu, Türkiye'nin birçok yerine gönderdiklerini aktaran Kılıç, ürünlerini ilçeye gelen turistlere yönelik pazarda da satmaya başladıklarını kaydetti.

Yıllardır cevizli sucuk üretimi yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

-"Dedem, babam ve ben kendimi bildim bileli yapıyoruz. Öncelikli olarak cevizler bir ipe diziliyor. Ardından pekmez ile buğday unu ocakta kaynatılarak, belirli bir kıvama getiriliyor. Bunun ardından ipe dizilen cevizler, bu kıvama batırılarak üzerine pekmezli ürünün yapışması sağlanıyor. Bu durum 3 kez tekrar edilir. Ardından pekmez sucukları, burada da görüldüğü gibi kurumaya bırakılır. Belirli bir süre kurumasının ardından talebe göre, iç piyasaya gönderiyoruz. Besin değeri de oldukça yüksek ve doğal bir ürün."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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