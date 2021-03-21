Beypazarı Ülkü Ocaklarından "Türk Kültüründe Yeni Gün Nevruz" semineri

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanlığınca gençlere yönelik "Türk Kültüründe Yeni Gün Nevruz" semineri gerçekleştirildi.

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever, Ülkü Ocakları olarak gençliğin en güzel şekilde yetişmesi, yetiştirilmesi için seminerler düzenlediklerini söyledi.

Nevruz dolayısıyla da gençlere "Türk Kültüründe Yeni Gün Nevruz" konulu seminer verdiklerini belirten Atasever, "Ülkü Ocakları olarak, gençliğin en güzel ve donanımlı bir şekilde yetişmesi, bazı önemli vakaları bilmesi için seminerler vererek bilgilendiriyoruz. Gelecekte yönetimde olacak, ülkenin yönetiminde bulunacak gençlerin tam donanımlı olmasını sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak