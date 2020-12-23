Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Atasever'den Belediye Başkanı Kaplan'a ziyaret
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Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Atasever'den Belediye Başkanı Kaplan'a ziyaret

23.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:38
Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Atasever'den Belediye Başkanı Kaplan'a ziyaret

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Atasever ziyarette Kaplan'a, Ülkü Ocakları Dergisi'nin 200'üncü sayısını hediye etti.

Kaplan da Atasever'e plaket takdim etti. Kaplan, belediye olarak her zaman gençliğin yanında olacaklarını ve destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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