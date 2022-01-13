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Beypazarı Ticaret Odasında turizm toplantısı

Beypazarı Ticaret Odasında turizm toplantısı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Ticaret Odası tarafından turizm alanında faaliyet gösteren ve dolaylı olarak sektöre hizmet veren firmaların temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesi Ticaret Odası tarafından turizm alanında faaliyet gösteren ve dolaylı olarak sektöre hizmet veren firmaların temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda ilçenin turizm sektöründeki yeri ve konumu değerlendirildi.

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Göçmen, ilçenin turizm sektörü yatırımlarının durumu, geçmiş dönem ziyaretçi taleplerinin değerlendirilmesi ve 2022 yılı ziyaretçi sayısının artırılmasını ele aldıklarını bildirdi.

İşletmecilerin görüşlerini de aldıklarını aktaran Göçmen, "Turizmdeki hamlemizi iyi yapmalıyız. Pandemiden olumsuz etkilendik ama turizmde mutlaka bir yol haritası çizmeliyiz. Beypazarı'na daha çok turist çekebilmek için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Bir kere kriterleri çok iyi korumalıyız. 2022 yılında Beypazarı'nın turizmde gelinen noktada daha turist almasını sağlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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