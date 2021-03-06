Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen: "İşletmelere denetimde bulunuyoruz"

Beypazarı Kaymakamlığı başkanlığında ilçe genelinde oluşturulan denetim ekipleri, işletmelere denetimlerde bulunuyor.

Kontrollü normal yaşama geçilmesi sonrasında işletmelere yönelik, sosyal mesafe, uygulamalar kontrol edilirken, içeri müşteri alacak salon ve işletmecilere uyarılarda bulunularak kapasitenin yüzde 50'si miktarınca müşteri kabul edilmesi hatırlatıldı.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen ve Tarım Orman Müdürlüğünden oluşan, çarşı denetim ekibi, kafeterya, lokanta ve gıda maddesi satışı yapılan yerlere denetimlerde bulundu.

Ahmet Göçmen, kaymakamlık bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri içerisinde yer aldıklarını ve denetimde bulunduklarını söyledi.

Başkanı Göçmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü kontrol ve denetim görevi ticaret odasına verildi. İlçe tarım orman müdürümüzle birlikte denetimlerde bulunuyoruz. Bu kurallara uyup, tekrar kapanmamak için, denetim görevi yapıyoruz. İlçe esnafımız bu konuya yeterince duyarlı vaziyette. Gelen ziyaretçilerimizin de maske taktıklarını görüyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak