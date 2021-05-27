Beypazarı Tarım Orman Müdürü Esin Korkmaz, arazilerde incelemede bulundu

Beypazarı Tarım Orman Müdürü Esin Korkmaz, ekiplerle beraber tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Beypazarı Tarım Orman Müdürü Esin Korkmaz, ekiplerle beraber tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Korkmaz, gazetecilere açıklamasında Beypazarı'nın tarım potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.

Çiftçinin yanı başında olmaya gayret ettiklerini bildiren Korkmaz, "Tarlada hastalık durumlarını, ürün kayıplarını kontrol ediyoruz. Çiftçimizin zarar görmemesi ve ürün kaybı yaşamaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

İlçemizde üretilen ürünler ülkemiz üretiminde önemli bir yere sahip. Havuç ve ıspanak üretimiyle Türkiye'de ikinci konumdayız. Marul, taze soğan, yer elması üretiminde de Türkiye birinci konumundayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak