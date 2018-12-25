Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, "Beypazarı, tahıl ve sebze üretiminde önemli bir merkez." dedi.

Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beypazarı'nın tarım, tarih ve turizmle ön plana çıkan bir ilçe olduğunu söyledi.

Beypazarı'nın havuç üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimizin çoğu havuç, ıspanak, marul, aysberk, turp, pırasa üretmekte. Bu ürün ve sebzeleri yetiştirmek için çiftçilerimiz, 115 bin dekar alanda sulu tarım yapmaktalar. Bunun için de Kirmir Çayı'ndan 20 bin, Süvari Çayı'ndan 3 bin, Aladağ Çayı'ndan 2 bin, İnözü Çayı'ndan bin, İlhan Çayı'ndan bin dekar alan, Karakaya Göleti'nden 13 bin ve yeraltı kuyuları ve sondajlardan 70 bin dekar alanda sulu tarım yapılmaktadır."

Ateş, ilçedeki ürünler hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Aysbeg 13 bin dekar alanda 41 bin 600 tonluk üretimiyle, taze soğan 12 bin dekar alanda 30 bin ton üretimiyle, yer elması 500 dekar alanda yapılan bin tonluk üretimiyle, ayçiçeği 80 bin dekar alanda 9 bin 600 tonluk üretimiyle 1. sırada yer almaktadır. Beypazarı havuç üretiminde de 21 bin dekarlık alanda 126 bin ton üretimiyle 2. sırada yer almaktadır."

Kaynak: AA