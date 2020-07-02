Beypazarı Sosyal Hizmetler Müdürü Sağlam'dan Belediye Başkanı Kaplan'a ziyaret Merkezi Beypazarı ilçesinde bulunan ve Beypazarı, Nallıhan ve Güdül ilçelerine hizmet veren Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'nı ziyaret etti.

Merkezi Beypazarı ilçesinde bulunan ve Beypazarı, Nallıhan ve Güdül ilçelerine hizmet veren Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'nı ziyaret etti.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Başkan Tuncer Kaplan'a kuruma bina tahsis etmesi ve kurumun oluşmasında destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Sağlam, Belediye Başkanı Kaplan'a ziyarette, kurumun kuruluş amacı, sağladığı hizmetler ve kimlere nasıl hizmet vermesiyle ilgili bilgileri verirken, geniş anlamlı bilgiler içeren bir de brifing dosyası verdi.

Başkan Kaplan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün kuruluşunu ve kuruluş gününden itibaren yakından takip ettiğini söyledi.

Müdürlüğün çok güzel hizmetler verdiği belirten Kaplan, "Kurum 3 ilçeye hizmet veriyor. Kısa sürede kuruluşunu tamamladı. İlçede ve diğer ilçelerde yaşayan gazilerimizi, Kore gazilerimizi, şehit yakınlarını belirlediler. Çok sayıda insana yardımda bulundu. İnsanlara yol gösterici olması da çok çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA