Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam'dan AK Parti İlçe Başkanlığına ziyaret Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz'ü ziyaret etti.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz'ü ziyaret etti.

Sağlam, ziyarette, kurumun hizmetleri hakkında Gökgöz'e bilgi verdi.

Ziyaretten ötürü teşekkür eden Gökgöz, kurum temsilcilerine Beypazarı ile alakalı yapacakları çalışmalarda yardım ve desteklerini esirgemediklerini söyledi.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezine ilişkin değerlendirmede bulunan Gökgöz, "Gerçekten kurum kısa süre içinde ilçenin genetik yapısını ortaya koyarak, kurumdan yararlanması gereken vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Bundan da halkımız çok memnun kaldı. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Biz ne yapıyorsak halkımız ve insanımız için yapıyoruz." dedi.

Gökgöz, Sağlam'a çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA