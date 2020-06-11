Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sağlam'dan Kore gazisine ziyaret Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Kore gazisi 93 yaşındaki Hulisi Gönenç'i ziyaret etti.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, Kore gazisi 93 yaşındaki Hulisi Gönenç'i ziyaret etti.

Sağlam, ziyarette yaptığı konuşmada, gazilere her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.

Ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Sağlam, "Müdürlüğümüzün sorumluluk alanı içinde olan ilçelerde bir gazimiz Nallıhan'da, bir Kore gezimiz de Güdül ilçemizde bulunuyor." dedi.

Gönenç ise Sağlam ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA