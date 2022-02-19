Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimi yapıldı
AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Kongresinde, mevcut başkan Ömer Ercan seçimi kazandı.
BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Kongresinde, mevcut başkan Ömer Ercan seçimi kazandı.
Halk evinde yapılan kongrede iki liste halinde seçimlere gidildi.
Kongrede Ömer Ercan, yeniden başkanlığa seçildi.
Ercan, teşekkür konuşmasında, her zaman şoför esnafının yanında olduğunu belirtti.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel