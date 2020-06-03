Beypazarı Şehitliğindeki Türk bayrakları yenilendi Beypazarı ilçesindeki Şehitlikte asılı bulunan deforme olmuş bayraklar, yenileriyle değiştirildi.

Beypazarı ilçesindeki Şehitlikte asılı bulunan deforme olmuş bayraklar, yenileriyle değiştirildi.

Beypazarı Şehitliğinde ve şehitlerin kabirlerinde asılı bulunan Türk bayrakları, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yenisiyle değiştirildi.

Şehit aileleri, Türk bayraklarının yenisiyle değiştirilmesine çok sevindiklerini belirterek, Belediye başkanına ve zabıta müdürlüğüne teşekkür etti.

Şehit babası Yusuf Bilgin, oğlunun mezarına Fatiha okumak üzere geldiğini belirterek, bayrakları değiştiren Belediye yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA