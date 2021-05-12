Beypazarı Şehitliği'nde bayram hazırlıkları tamamlandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki şehitlik, Ramazan Bayramı için hazır hale getirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki şehitlik, Ramazan Bayramı için hazır hale getirildi.

Belediye ekipleri, şehitlerin başucunda dalgalanan Türk bayrakları yenileyerek, mezarları çiçeklerle donattı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, şehitliği ziyaretler için hazır hale getirdiklerini belirtti.

Kaplan, devletin ve milletin bekası, vatanın ayrılamaz bütünlüğü için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerini her zaman rahmet, minnet ve hürmetle andıklarını kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak