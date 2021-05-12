Beypazarı Şehitliği'nde bayram hazırlıkları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı Şehitliği'nde bayram hazırlıkları tamamlandı

Beypazarı Şehitliği'nde bayram hazırlıkları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki şehitlik, Ramazan Bayramı için hazır hale getirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki şehitlik, Ramazan Bayramı için hazır hale getirildi.

Belediye ekipleri, şehitlerin başucunda dalgalanan Türk bayrakları yenileyerek, mezarları çiçeklerle donattı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, şehitliği ziyaretler için hazır hale getirdiklerini belirtti.

Kaplan, devletin ve milletin bekası, vatanın ayrılamaz bütünlüğü için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerini her zaman rahmet, minnet ve hürmetle andıklarını kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Aleyna Tilki Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ali Tandoğan Gökhan Gönül Yılmaz Vural
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beypazarı Şehitliği'nde bayram hazırlıkları tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:45:57. #1.15#

title