Beypazarı Şehir Stadyumu yenilenecek
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Beypazarı Şehir Stadyumu yenilenecek

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Şehir Stadyumu yenilenecek

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Beypazarı Şehir Stadyumu'nun yenileneceğini bildirdi.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir, Beypazarı Şehir Stadyumu'nun yenileneceğini bildirdi.

Bozdemir, yaptığı açıklamada, şehir stadyumu ile Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesinde bulunan stadın tamamen yenileneceğini söyledi.

Öncelikli olarak şehir stadında çalışmalara başlanacağını aktaran Kaymakam Bozdemir, "Stad 800 kişilik olacak. Alt kısımlarında soyunma odaları, hakem odaları ve idari bölüm odaları bulunacak. Şehir stadının hemen yanı başında bulunan kapalı spor salonunda yıkılıyor. Bunu ayrı bir yere yapacağız. Stadın çevresi ise tartan pist olarak düzenlenecek. Gece ışıklandırması olacak. Günümüze yakışır bir stadı Beypazarı'na kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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