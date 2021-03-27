Beypazarı Sağlık Müdürlüğü Kovid-19 salgını dolayısıyla uyarılarını sürdürüyor
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Beypazarı Sağlık Müdürlüğü Kovid-19 salgını dolayısıyla uyarılarını sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Sağlık Müdürlüğü Kovid-19 salgını dolayısıyla uyarılarını sürdürüyor

Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu.

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Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde vaka sayılarındaki artışların, ev ziyaretlerinden, komşu oturmalarından ve diğer ziyaretlerden kaynaklandığını kaydetti.

Halkın bu tür ziyaretlerden ve misafir oturmalarından, ebeveyn ziyaretlerinden kesinlikle kaçınmalarını isteyen Sağlık Müdürlüğü, vaka sayılarının bahse konu olan ziyaretlerden artış gösterdiğini ve normalleşme sürecinde mesafe, maske ve alınan önlemlere uyulmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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