Beypazarı Orman İşletme Müdürü Pekal, yeni sosyal tesiste inceleme yaptı - Haberler
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Beypazarı Orman İşletme Müdürü Pekal, yeni sosyal tesiste inceleme yaptı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Orman İşletme Müdürü Pekal, yeni sosyal tesiste inceleme yaptı

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, kurum bünyesinde yeni yapılan sosyal tesiste incelemelerde bulundu.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, kurum bünyesinde yeni yapılan sosyal tesiste incelemelerde bulundu.

Ayvaşık Mahallesi Kapıağzı bölgesinde Orman İşletme Müdürlüğü sahasında inşa edilen iki katlı sosyal tesisi ziyaret eden Pekal, tesiste çevre düzenlemesi ve fidan dikiminin de tamamlandığını söyledi.

Hizmete girecek yeni tesiste, seminer ve toplantıların düzenlenebileceği belirtildi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Pekal, yeni sosyal tesiste inceleme yaptı

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Pekal, yeni sosyal tesiste inceleme yaptı

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Pekal, yeni sosyal tesiste inceleme yaptı

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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