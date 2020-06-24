Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünden emekli personele plaket Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünden emekli olan personele plaket verildi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünden emekli olan personele plaket verildi.

Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, emekli olan 6 personele makamında plaketlerini takdim etti.

Çimen, personelin kimisinin 20, kimisinin 25 yıl çalıştığını belirterek, kendilerine kuruma katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kendilerine başarılar dileyen Çimen, "Emekli olan kardeşlerimizin Orman İşletme Müdürlüğünün kapısının kendilerine her zaman açık olduğunu bilmelerini isterim." dedi.

Kaynak: AA