Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden kar temizleme çalışması
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Orman İşletme Müdürlüğü, Beypazarı, Güncel

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden kar temizleme çalışması

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Eğrioava yaylasında kar temizleme çalışması başlattı.

09.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:48
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden kar temizleme çalışması

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Eğrioava yaylasında kar temizleme çalışması başlattı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Eğriova yaylasındaki depolarda bulunan stok ürünlerin ihale yoluyla satışının yapılabilmesi için yolun ulaşımı için çalışma yaptı.

Yürütülen çalışma ile yayla yolunun ulaşıma açılmasının sağlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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