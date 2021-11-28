Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü 250 bin fidanı toprakla buluşturuyor

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü başlattığı çalışma ile 3 ilçede 250 bin fidanı toprakla buluşturuyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Beypazarı, Güdül ve Ayaş ilçelerinde belirlenen alanlara fidan dikiminin sürdürüldüğü bildirdi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, üç ilçede fidan dikimine devam edildiğini söyledi.

Pekal, "Bu çalışma kapsamında aralık ayı sonuna kadar 250 bin fidan toprakla buluşmuş olacak." dedi.