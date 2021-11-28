Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü 250 bin fidanı toprakla buluşturuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü 250 bin fidanı toprakla buluşturuyor

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü 250 bin fidanı toprakla buluşturuyor

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü başlattığı çalışma ile 3 ilçede 250 bin fidanı toprakla buluşturuyor.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü başlattığı çalışma ile 3 ilçede 250 bin fidanı toprakla buluşturuyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Beypazarı, Güdül ve Ayaş ilçelerinde belirlenen alanlara fidan dikiminin sürdürüldüğü bildirdi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, üç ilçede fidan dikimine devam edildiğini söyledi.

Pekal, "Bu çalışma kapsamında aralık ayı sonuna kadar 250 bin fidan toprakla buluşmuş olacak." dedi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü 250 bin fidanı toprakla buluşturuyor

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü 250 bin fidanı toprakla buluşturuyor

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü 250 bin fidanı toprakla buluşturuyor

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title