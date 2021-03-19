Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü 16 bin fidan dağıttı

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, ilçe merkezindeki camilerde cuma namazı sonrasında 16 bin fidan dağıttı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, işletmenin fidanlığında yetiştirilen çeşitli türlerde fidanlar, vatandaşlara dağıtıldı.

Fatih Cami önünde yapılan fidan dağıtımına, Kaymakam Bilal Bozdemir, Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, işletme şefi Salim Kürtül ve orman personeli katıldı.

Bozdemir, ülke genelinde fidan dikimine ve yeşillendirme çalışmasına önem verildiğini dile getirdi.

Çimen de "Cuma namazı sonrasında sedir, karaçam, mavi servi ve ceviz olmak üzere 16 bin adet fidan dağıtımında bulunduk. Halk, fidan dağıtımına ilgi gösterdi ve fidanlar kısa süre içinde tükendi." dedi.

Vatandaşlardan Hasan Şen de aldığı fidanları kısa sürede toprakla buluşturacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak