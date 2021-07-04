Beypazarı normalleşme sürecinde hafta sonunda ziyaretçilerden ilgi gördü
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Beypazarı normalleşme sürecinde hafta sonunda ziyaretçilerden ilgi gördü

Beypazarı normalleşme sürecinde hafta sonunda ziyaretçilerden ilgi gördü
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Kültür Sanat

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçelerinden Beypazarı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine geçilmesiyle hafta sonu hareketliği yeniden başladı.

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçelerinden Beypazarı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine geçilmesiyle hafta sonu hareketliği yeniden başladı.

Adapazarı'ndan gelen Hurşit Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beypazarı'nın gezilecek, görülebilecek pek çok bölgesinin bulunduğunu söyledi.

Beypazarı'nın, tarihi İpek Yolu üzerinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir ilçe olduğunu belirten Demirtaş, "Çarşısında gezerken geçmişe yolculuk yapabiliyorsunuz." dedi.

İşletmeciler ise bu hareketlilikten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Beypazarı normalleşme sürecinde hafta sonunda ziyaretçilerden ilgi gördü
Beypazarı normalleşme sürecinde hafta sonunda ziyaretçilerden ilgi gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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