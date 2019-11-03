Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri

03.11.2019 15:18

Beypazarı'nın yüksek kesimlerdeki yaylalarında ağaçlar sonbahar renklerine büründü.

İlçeye bağlı bin 500 rakımlı Karagöl Yaylası ve bin 500- bin 700 rakımlı Eğriova Yaylası, çeşitli doğa sporlarına elverişli yerler arasında bulunurken, göl kenarında da çadır kampı yapabilme imkanı sunuyor.

Doğa yürüyüşü tutkunlarının da uğrak yerleri arasında yer alan yaylalar, sonbahar renklerine büründü.

Yeşil, turuncu, sarı renklerin hakim olduğu ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Yayla sakinlerinden Hasan Doğan, Kozalan Yaylası'ndaki kavakların renk cümbüşüne büründüğünü ve gerçekten görülmeye değer manzaraların ortaya çıktığını söyledi.

Kaynak: AA