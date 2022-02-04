Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede dün etkili olan kar yağışının ardından Keltepe mevkisinde bulunan Dudaş, Nuh Hoca, Dağşıhlar, Aşağıgüney, Yukarıgüney, Yıldız ve Köst mahallelerinin grup yolları ulaşıma kapandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından kırsal mahallelerin yollarını ulaşıma açıldı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Ankara, kar, Güncel, Haber

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