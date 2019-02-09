Beypazarı'nın Tarımsal Üretim Verileri

Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelinde kayıtlı 2 bin 150 çiftçinin, 215 bin dekar arazide iç piyasa ve ihracata yönelik üretim yaptığını açıkladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 612 bin 578 dekar alanda tarımsal üretim gerçekleştirildiğini belirtti.

Tahıllar ve bitkisel ürünlerin 396 bin 920 dekar, sebze bahçelerinin 84 bin 491 dekar, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin 7 bin 822 dekar alanda üretildiğini kaydeden Ekici, her yılda 123 bin 345 dekar dolayında alanın ise nadasa bırakıldığını aktardı.

İlçede Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 2 bin 150 çiftçinin, toplam 215 bin dekar arazisi bulunduğuna değinen Ekici, Beypazarı ilçesinin öteden beri yetiştirdiği sebze türleri ile Türkiye'de söz sahibi olduğunu vurguladı.

Ekici, "Beypazarı'nın Aladağ, Kirmir, İlhan ve Süveri çayları vadilerinde yer altı su kaynaklarının zengin olması dolayısıyla yaklaşık 84 bin 500 dekar alanda ciddi ölçüde sebze üretimi yapılmaktadır. Bunların başında da havuç, marul, yeşil soğan, ıspanak gibi sebzeler gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Beypazarı'nın verimli topraklara sahip olan bir ilçe olduğuna dikkati çeken Ekici, şunları kaydetti:

"Üretilen sebzelerden başta Rusya, Gürcistan, Irak, Suriye, Katar gibi ülkelere sebze ihracatı yapılıyor. Çiftçimiz yüzde 95 yağmurlama sistemi, yüzde 5 de salma sulama yöntemiyle sebze üretiminde bulunmaktadır. İlçede 7 bin 500 dekar alanda da armut, elma, kavun ve karpuz bolca üretilmektedir. Buna göre arazilerimizin yüzde 67'si kıraç, yüzde 19'u suludur. Kıraç alanın üçte ikisi her yıl ekilmekte olup, üçte biri ise nadasa bırakılmaktadır. Sulu alanlarda yılda iki, bazı durumlarda üç kez mahsul alınmaktadır.

Beypazarı'nın, yetiştirdiği ürünlere göre dekar ve ton bazındaki Türkiye'deki konumu da şöyledir: Marul (aysberg) 13 bin dekar alanda 41 bin 600 ton üretimiyle Türkiye birincisi, taze soğan 12 bin dekarda 30 bin ton üretimiyle Türkiye birincisi, yer elması 500 dekarda bin ton üretimiyle Türkiye birincisi, çerezlik ay çiceği 80 bin dönüm alanda 9 bin 600 ton üretimiyle Türkiye birincisidir."

Kaynak: AA