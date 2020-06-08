Beypazarı'nın tarihi evlerini minyatür eserlere dönüştürüyor Beypazarı'nda yaşayan genç girişimci Berkay Karaca, doğup büyüdüğü ilçenin tarihi konaklarını minyatür eserlere dönüştürüyor.

Beypazarı'nda yaşayan genç girişimci Berkay Karaca, doğup büyüdüğü ilçenin tarihi konaklarını minyatür eserlere dönüştürüyor.

Babasının teşviki ile hobi olarak başladığı maket yapımını aldığı eğitim ile sürdüren 20 yaşındaki Karaca için bu sanat mesleği oldu.

İlçedeki tarihi konakların maketini yapan Karaca siparişlere yetişmeye çalışıyor.

İstiklal Mahallesi Çakmak Sokakta bulunan konak evde bu işi yürüten Karaca ilçenin tanıtımına da katkı sunuyor.

Karaca yaptığı açıklamada, hedefinin Türkiye'deki tüm tarihi konakların maketini yaparak gelecek nesillere bırakmak olduğunu ifade etti.

Ahşap ev yapımında kendisini günden güne geliştirdiğini anlatan Karaca, bilgisayarda yaptığı çizimlerin ardından ahşapları lazerle keserek maket hazırladığını aktardı.

Bu parçaların montajında çalışan kişilerin de aile bütçesine katkıda bulunduğunu dile getiren Karaca, "Yaptığım işten memnunum. Bana gelir kapısı oldu." dedi.

Belediye için de sipariş üzerine ahşap maket hazırladığını anlatan Karaca, kendisine desteğinden dolayı Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a da teşekkür etti.

Baba Hasan Karaca da oğlunun en büyük destekçisi olduğunu belirterek, oğlunun doğup, büyüdüğü konağın şimdi de iş kapısı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA