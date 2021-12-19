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Beypazarı'nın tanıtımına destek

Beypazarı'nın tanıtımına destek
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçenin tanıtımı için el birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçenin tanıtımı için el birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Erdoğan, göreve başladığı günden bu yana ilçenin turizm, tarih ve tarım potansiyeline yönelik araştırmalar yaptıklarını söyledi.

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Beypazarı'nın turizm için önemli bir kent olduğunu ifade eden Erdoğan, ilçeye yılın dört mevsiminde turist ilgisinin sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, "Yöneticiler olarak üzerimize ne düşerse yapacağız. Beypazarı'nın daha çok tanınması yönünde el birliği içinde hareket edeceğiz." dedi.

Beypazarı'nın kültürel ve doğal zenginliklerinin yanı sıra, hanları, hamamları, konakları ve müzeleriyle de turistlerden ilgi gördüğünü aktaran Erdoğan, "Beypazarı doğal zenginliğiyle de öne çıkıyor. Vadide bulunan kaya mağaraları oldukça ilgi görüyor. Yine İnözü Vadisine girişte hakim bir tepede buluna gözetleme kulesi ve tarihi camileriyle çok önemli bir merkez. Bu güzelliklerimizi daha çok insana, turiste ulaştırmak zorundayız." diye konuştu.

Beypazarı'nın tanıtımına destek

Beypazarı'nın tanıtımına destek

Beypazarı'nın tanıtımına destek

Beypazarı'nın tanıtımına destek

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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