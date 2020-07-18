Beypazarı'nın son saraçları baba mesleğini yaşatıyor ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde İbrahim Atıcı (60) ve yeğeni Mesut Atıcı (44), baba mesleği olan saraçlığı ayrı ayrı dükkanlarında devam ettiriyor.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde İbrahim Atıcı (60) ve yeğeni Mesut Atıcı (44), baba mesleği olan saraçlığı ayrı ayrı dükkanlarında devam ettiriyor. Teknolojiye direnen son saraçlar el işçiliğiyle yaptıkları ürünleri sipariş yoluyla yurtdışına da gönderiyor.

Beypazarı'nda İbrahim Atıcı ve yeğeni Mesut Atıcı, kaybolan mesleklerden biri olan saraçlığı ayrı ayrı dükkanlarında devam ettiriyor. 2 çocuk babası İbrahim Atıcı, 48 yıldır yaptığı el emeği semerleri Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde kurulan pazarlarda satarken, yeğeni Mesut Atıcı ise sipariş yoluyla yaptığı eyer ve köpek tasmalarını yurt dışına gönderiyor. Beypazarı'nın son saraçları, gelişen teknolojiye direnerek, geçimlerini yıllardır el işçiliğiyle yaptıkları ürünlerle sağlıyor.

'MEZARA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ'Beypazarı'nda meslekte tek kaldığını söyleyen İbrahim Atıcı, "Ben 10 yaşlarındayken Beypazarı'nda tam 12 tane semerci vardı. O zaman semercilik çok kıymetliydi. Semer satmak için Bolu Kıbrıscık, Eskişehir Mihalıççık, Ankara'nın Ayaş ilçesindeki pazarlara gidiyorum. 1 semeri yapmak için 2 gün uğraşıyoruz. Babamızın vasiyeti var, 'mezara kadar buna devam edeceksiniz' diye. Biz de sözümüzü tutuyoruz. Mezara kadar devam ettireceğiz. Semerleri, 200 liradan başlayıp kalitesine, malzemesine göre 500 liraya kadar satıyoruz" dedi.'TÜRKMENİSTAN'A 2 DEFA EYER GÖNDERDİM'Mesut Atıcı ise mesleğe 1989 yılında başladığını anlattı. Atıcı, "Semer sadece binek ve yük için kullanılır. Semercilik artık teknolojiye yenik düştüğü için biraz ara vermiştik. Bu yavaşladığında ise eyere talep oldu. Eyere talep olduğunda sosyal medya üzerinden bu işi canlandırmaya çalıştık. Bir müşteri potansiyeli oluşturduk. Bu meslek artık bittiği için dizilerdeki at binimlerinden dolayı atlı filmlerden dolayı millet eski kültürüne heveslendi. Yurt dışından da talep oldu. Türkmenistan'ın askeri birliğine 2 defa eyer gönderimi yaptım. Aracı firmalarla bizi buldular, istedikleri sürede isteklerini temin ettik. Elimizden geldiği kadar bu mesleği sürdürmeye çalışacağız. Eyer olarak Beypazarı'nda tek benim bu işi yapan. Türkiye genelinde de sayılı kaldı. Sosyal medyayı 7-8 senedir kullanıyoruz, çok faydası oldu" dedi. 'SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ'

Türkiye genelinde Kangal, Aksaray Malaklısı, Anadolu çoban köpekleri için özel tasarım renkli tasmalar yaptıklarını da belirten Mesut Atıcı, tasmaları yurt dışına da gönderdiklerini anlattı. Atıcı, "Bu işi gittiği yere kadar sürdüreceğim. Tasmaya, eyere talep çok. Türkiye içine de dışarıya da siparişler için yetişemiyoruz. Artık randevulu, ön ödemeli çalışıyoruz. Yerli eyerlerin fiyatları 650 ile 1250 lira arası değişiyor. Özel binim, cirit binimi, akrobasi eyeri de yapıyorum. Akrobasi eyeri genelde Rusya yapımı oluyor. Türkiye'de bundan yapan yok. Türkiye'de 5-6 kişiye yapıp sattım, hepsi memnun. Ürünleri doğal malzeme kullanarak ve iyi yaptığımız için bizi tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA