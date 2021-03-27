Beypazarı'nın köyleri geyiklere ev sahipliği yapıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan köyler, doğal yaşam canlılarına ev sahipliği yapıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan köyler, doğal yaşam canlılarına ev sahipliği yapıyor.

İlçeye bağlı Sekli, Hırkatepe, Dudaş, Yıldız, Aşağıgüney, Yukarıgüney, Nuhhoca, Köst, Kozağaç, Kaplan ve Doğanyurt köyleri çevresinde yaşayan geyiklerin, havaların ısınmasıyla yerleşim yerlerine geldiği görüldü.

Doğanyurt Mahallesi sakini İzzet Koçak (80), evinin öne gelen geyik yavrusunu 3 ay inek sütüyle besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim ettiğini söyledi.

Araziye çıktıklarında birçok geyikle karşılaştıklarını aktaran Koçak, bölgenin adeta bir hayvanat bahçesini andırdığını kaydetti.

Sabahları kalktıklarında hayvanların sesini duyduklarını ifade eden Koçak, "Bu seslere öyle alışmışız ki ses çıkarmadıkları zaman bir eksiklik olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak