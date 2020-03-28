Beypazarı'ndan sağlık çalışanlarına maden suyu desteği
Beypazarı doğal maden suyu, yeni tip koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede hastane çalışanlarına destek olmak ve sağlık çalışanlarının bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlamak için Ankara'daki devlet hastanelerine maden suyu dağıttı.
28.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:22
Beypazarı doğal maden suyu, yeni tip koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede hastane çalışanlarına destek olmak ve sağlık çalışanlarının bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlamak için Ankara'daki devlet hastanelerine maden suyu dağıttı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Beypazarı doğal maden suyu olarak, hayatlarını bizim için riske atan sağlık çalışanlarının yanındayız. Bu anlamda ekip ruhuyla hareket etmemiz, birbirimize omuz vermemiz gerekiyor." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA