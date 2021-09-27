Beypazarı'ndan kısa kısa
Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda ilçedeki projeler değerlendirildi.
ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda ilçedeki projeler değerlendirildi.
Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Kaymakam Erdoğan, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cehit Çelik ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan katıldı.
Toplantıda, ilçede uygulanmakta olan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Şadırvan yenilendi
Bostancılar Sokağı'nın devamında bulunan şadırvan yenilendi.
Belediyeden yapılan açıklamada, çarşı içinde bulunan beton şadırvanın yenilendiği bildirildi.
Şadırvanın alt kısımlarının taş giydirme üstünün de tamamen ahşap olarak yapıldığı belirtilen açıklamada, yenilemenin ilçenin tarihi dokusuna uygun yapıldığı vurgulandı.