Beypazarı'ndan kısa kısa
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Beypazarı'ndan kısa kısa

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'ndan kısa kısa

Başkent Muhtarlar Federasyonu üyeleri Beypazarı ilçesinde bir araya geldi.

Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi

Başkent Muhtarlar Federasyonu üyeleri Beypazarı ilçesinde bir araya geldi.

Başkent Muhtarlar Federasyonu başkanlığına getirilen Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, Halkevi'nde Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan tarafından muhtarlara kahvaltı verildiğini ve kahvaltının ardından görev dağılımı yaptıklarını söyledi.

Başkentin 24 ilçesinde ve Ankara merkezden gelen muhtarlara Beypazarı ilçesini gezdirdiklerini belirten Köksal, "Başkent Murtalar Federasyonu olarak ilk toplantımızı Beypazarı ilçesinde düzenledik. Beypazarı'nı görmemiş ve gezmemiş muhtarlarımız var. Muhtarlarımıza ilçenin tarihi mekanlarını, tarihi kalıntılarını, tarihi konaklarını, hanlarını, hamamlarını gezdirmeye çalıştık." dedi.

Federasyon olarak her yönetim kurulu toplantını bir başka ilçede yapacaklarını vurgulayan Köksal, "Oraları da tanıma fırsatı bulunacağız. Biz muhtarlar olarak, köyümüzü, mahallemizi, ilçemizi, beldemizi iyi tanımak zorundayız." diye konuştu.

Toplantıya katılan muhtarlar, Beypazarı ilçesini çok beğendiklerini dile getirdi.

Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluğu

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda hafta sonu yoğunluk yaşandı.

Güzel havayı fırsat bilen Başkentliler tarihi ilçede zaman geçirdi.

Belediye zabıta müdürlüğü ekipleri de Demirciler Sokağı'na girişte ateş ölçümü yaptı.

Nilgün Yaman, eşi ve çocuklarıyla Ankara'dan Peypazarı'na geldiğini belirterek, "Güzel havanın tadını çıkardık, yöresel lezzetlerin tadına baktık. Güzel bir hafta sonu oldu." dedi.

Yaman, Hıdırlık Tepesi'nin de bir an öncesi ziyarete açılmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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