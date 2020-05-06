Beypazarı'ndan kısa kısa

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarına vatandaşlar sayıyla alındı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarına vatandaşlar sayıyla alındı.

Zabıta ekipleri, pazara girişlerde önlemlerini alarak vatandaşların sayıyla içeri girmesini sağladı.

Ekipler, vatandaşların ve pazar esnafının maske takmalarını ve sosyal mesafeyi korumaları istendi.

Günlük 1150 kişiye iftar yemeği

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde günde 1150 kişiye iftar yemeği dağıtılıyor.

Kovid-19 dolayısıyla bu yıl toplu iftar organizasyonları yapılmazken Beypazarı Belediyesi ekipleri, her akşam bin 150 kişiye 3 çeşit yemek servisi yapıyor.

Kaynak: AA