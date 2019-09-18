Beypazarı'ndan kısa kısa

18.09.2019 16:08

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri öğrenci servis sürücüleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, öğrencilerin can güvenliğini sağlamak, servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek ve araçların belirlenen çalışma kurallarına uyup uymadıklarını gözlemlemek amacıyla sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Beypazarı Okul Taşıtları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Doğan, toplantıda, kendilerinin de servisleri sürekli denetlediklerini, köylerden gelirken araca kesinlikle yolcu alınmamasını ve trafik kurallarına uyulmasını söylediklerini aktardı.

Güdül'de cam teras yapılacak alanda inceleme

AK Parti Ankara milletvekilleri Arife Polat Düzgün ve Zeynep Yıldız ile Güdül Kaymakamı Doğan Dinç ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye tarafından yapılması planlanan "Seyir terası ve rekreasyon alanı projesi"ni inceledi.

İn-Önü ve Kirmir Vadisi'nin başlı başına ayrı bir güzelliği bulunduğuna değinen Yalçın, "Projenin düşünüldüğü sahayı gezdik. Sayın milletvekillerim alanı ve cam terasın yapılacağı mevkiyi çok beğendi. Burası İn-önü mevki ve Kirmir Çayı Vadisi'ni ayaklar altına seriyor. Proje tamamlandığında muhteşem bir yer olacak." dedi.

Yalçın, oluşturdukları Kent Tarihi Müzesi'nin de ilgi görmeye başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA