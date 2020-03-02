Beypazarı'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

02.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:16

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen, TSK'nin Bahar Kalkanı Harekatına destek verdiklerini açıkladı.

Göçmen, oda olarak her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını ifade etti.

İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerine yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Göçmen, TSK'nin yanında olduklarını Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA