Beypazarı'ndaki yaylalar yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor
AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki yaylalar yılkı atlarını ağırlıyor.
BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki yaylalar yılkı atlarını ağırlıyor.
İlçedeki Kirazyanı ve Ahlatlık yaylalarındaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.
Yaylada otlayan, kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen, toplu halde gezen yılkı atları, yaylara renk katıyor.
Atların zaman zaman yerleşim yerleri yakınlarına kadar indikleri belirtiliyor.
Öte yandan yılkı atlarının olduğu bölgede jandarma ekipleri zaman zaman devriye geziyor.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel