Beypazarı'ndaki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı
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Beypazarı'ndaki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Beypazarı'ndaki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı
27.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:30

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Güdül ilçesi istikametine seyreden Dursun Taş yönetimindeki 06 GF 874 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün Yukarı Sanayi geçişinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırmasının ardından şarampole devrildi.

Kazada sürücü Dursun Taş ile araçta bulunan eşi Şazime, oğlu Yunus Emre ve kızı Ebrar Betül Taş yaralandı.

Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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