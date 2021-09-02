Beypazarı'ndaki okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır
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Beypazarı'ndaki okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır

Beypazarı'ndaki okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tüm okullarda 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tüm okullarda 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklar tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, yaptığı açıklamada, Beypazarı'ndaki okulları gezerek hazırlıkları yerinde gördüklerini bildirdi.

Beypazarı genelinde yaklaşık 10 bin 500 öğrencinin bulunduğunu belirten Dursun, "33'ü devlet okulu olmak üzere 47 eğitim kurumuyla eğitim öğretime hazırız. Sıkıntıların, problemlerin olmadığı yerler yoktur. Onları da aşmak için gayret ve çaba içindeyiz. İlçemizde birçok okul binası yeniden yapılarak eğitim öğretime kazandırıldı. Öğrencilerimiz, dünya standartlarında olan sınıflarda eğitim öğretim görecek." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında söz konusu eğitim kurumlarında Beypazarı Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışmasının da tamamlandığını aktaran Dursun, belediye yetkililerine ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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