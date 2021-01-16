Beypazarı'ndaki mağaralar araştırmacıların ilgisini bekliyor
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Beypazarı'ndaki mağaralar araştırmacıların ilgisini bekliyor

16.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:36
Beypazarı'ndaki mağaralar araştırmacıların ilgisini bekliyor

Beypazarı'na bağlı Oymağaaç Mahallesi Muhtarı Ergün Tuncel, mahallelerinde bulunan farklı kültürlere ev sahipliği yapmış mağaralarla ilgili arkeolojik çalışma yapılmasını istediklerini belirtti.

Beypazarı'na bağlı Oymağaaç Mahallesi Muhtarı Ergün Tuncel, mahallelerinde bulunan farklı kültürlere ev sahipliği yapmış mağaralarla ilgili arkeolojik çalışma yapılmasını istediklerini belirtti.

Ergün Tuncel, AA muhabirine açıklamasında mahalledeki Gönen bayırı mevkisinde bulunan mağaraların İnözü Vadisindeki kilise mağaralara benzerliğiyle dikkat çektiğini söyledi.

Kayaların oyulmasıyla bir yaşam alanı haline getirilmiş mağaraların kilise ya da toplu yaşam alanı olarak kullanıldığının tahmin edildiğini ifade eden Tuncel, "Bu konunun tam olarak araştırılması ve döneminin belirlenmesini istiyoruz. Bazı mağaralar tahrip olmuş. Bu mağaraların korunması ve turizme kazandırılması gerekiyor. Mağaraları gezerken güzelliği insanı büyülüyor. O dönemin olanaklarıyla kayaların nasıl oyulduğuna insan hayret ediyor" dedi.

Tuncel, köylerinde bulunan ve Atatürk'ün talimatıyla yapılarak 1928 yılında eğitim öğretime başlayan okul binasının da halen sağlam olduğunu, burayı tarım müzesi yapmak ve mağaralarla birlikte turizme açmak istediklerini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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