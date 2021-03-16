Beypazarı'ndaki Kent Tarihi Müzesi restore ediliyor

Beypazarı ilçesindeki Kent Tarihi Müzesi'nde Büyükşehir Belediyesince restorasyon çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atila Çelik, Rüstempaşa Mahallesi'ndeki müze binasına gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Çelik, burada yaptığı açıklamada, belediye ekiplerince tamir, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından müzeyi, halkın ziyaretine en kısa sürede açacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak