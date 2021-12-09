Beypazarı'ndaki Karayolları 43. Şube Şefliği karla mücadeleye hazır - Haberler
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Beypazarı'ndaki Karayolları 43. Şube Şefliği karla mücadeleye hazır

Beypazarı'ndaki Karayolları 43. Şube Şefliği karla mücadeleye hazır
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Karayolları 43. Şube Şefliği, karla mücadele hazırlık çalışmalarını tamamladı.

ESKİŞEHİR (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Karayolları 43. Şube Şefliği, karla mücadele hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Karayolları 4 Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan 43. Şube Şefliğinin Ankara başta olmak üzere, Bolu, Eskişehir ve Sakarya'ya kadar uzanan sorumluluk alanı bulunuyor.

Şefliğe bağlı ekipler, kar yağışına karşı önemli noktalardaki bakım evlerinde hazır duruyor.

Teyakkuzda olan ekipler, kar yağışı anında hemen çalışmalara başlayarak kara yolarının trafiğe açık kalması için mücadele edecek.

43. Şube Şefliği ekipleri, yol ağlarındaki rakımı yüksek önemli geçiş noktalarında da görev yapacak.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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