Beypazarı'ndaki ev yangınında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Beypazarı'ndaki ev yangınında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

27.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:38
Beypazarı'ndaki ev yangınında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

'nın ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Hacıkara Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde Mustafa 'a ait 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangında üst katta yaşayan Fatma Erdoğan, itfaiye aracının sepetine alınarak indirildi.

Söndürülen yangında dumandan etkilenen Mustafa Aydın ile eşi Münevver Aydın ve Erdoğan, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın çifti ve Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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